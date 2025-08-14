Фото
13

Евгения Медведева снялась в танцевальной драме «Искусство падения»

Фигуристка Евгения Медведева снялась в сериале «Искусство падения».

Режиссер сериала – известный хореограф Мигель. Жанр – «танцевальная драма». 

«Молодой танцор Дима участвует в танцевальном шоу и попадает под влияние строгого наставника Фила. Вместе со своей девушкой Юлей он становится участником психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами.

Для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы – это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона. Таким образом танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова», – говорится в описании сериала. 

В сериале сыграли Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова и другие актеры. Премьерный показ сериала состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в сентябре. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Team Moonbear
