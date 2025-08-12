Маргарита Базылюк не испытывает серьезных проблем со здоровьем и готовится участвовать в соревнованиях («Р-Спорт»)
Фигуристка Маргарита Базылюк не испытывает серьезных проблем со здоровьем.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Базылюк снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России по состоянию здоровья.
По информации источника, спортсменка готовится участвовать в соревнованиях предстоящего сезона.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
