Аделия Петросян провела мастер-класс в «Лужниках»

Петросян провела мастер-класс в «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030».

Двукратная чемпионка России показала участникам мероприятия базовые элементы фигурного катания и объяснила технику их выполнения.

Аделии Петросян 18 лет, она является основным кандидатом от России на участие в квалификационном олимпийском турнире, который пройдет в сентябре в Пекине.