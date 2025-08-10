Аделия Петросян провела мастер-класс в «Лужниках»
Петросян провела мастер-класс в «Лужниках» в рамках фестиваля «Москва 2030».
Двукратная чемпионка России показала участникам мероприятия базовые элементы фигурного катания и объяснила технику их выполнения.
Аделии Петросян 18 лет, она является основным кандидатом от России на участие в квалификационном олимпийском турнире, который пройдет в сентябре в Пекине.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости