Прохор Шаляпин: «Меня пригласили в «Ледниковый период» – я отказался, потому что боюсь коньков. С удовольствием провел беседу с Женей Медведевой, но это не значит, что я побегу на коньки»

Певец Прохор Шаляпин объяснил отказ от участия в шоу «Ледниковый период».

«Мне позвонили недавно из «Ледникового периода», пригласили в проект, который сейчас будут снимать. Я отказался, потому что боюсь коньков. Это достаточно серьезно, сложный вид спорта. Нужно с детства хотя бы просто кататься на коньках. Я этим не занимался, всю жизнь пел в народном хоре. Максимум, на чем я катался – на санках с горки. Это не мое.

Женя Медведева – легендарная спортсменка, очень трогательная и умная девочка. Я с удовольствием с ней провел беседу. Но это не значит, что я побегу на коньки. Не мое направление. Мое направление – быть ведущим, веселить людей и отдыхать на пляжах мира», – рассказал Шаляпин.

