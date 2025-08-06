«Мы домоседы, потому что устаем. Иногда хочется «подеградировать», смотрим дурацкие комедии». Медведева и Гайнутдинов о том, как проводят время

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали, как проводят время вместе.

– Что вы любите делать вместе? Есть у вас какие-то традиции?

Медведева: Мы не так долго вместе, чтобы сформировался календарь традиций. Но и для меня, и для Ильдара очень важны путешествия. У нас были роскошные Мальдивы. С черепахами мы плавали...

Вообще, Ильдар увлекается дайвингом, он на четыре с половиной минуты задерживает дыхание под водой. А я плавать научилась в 12 лет, на велосипеде до сих пор плохо катаюсь. Вот все, что выходит за рамки моего комфорта, для меня абсолютно чуждо.

На Мальдивах мы ездили на снорклинг, я нацепила на себя все и сразу – маску, трубку, ласты, спасательный жилет, обложилась амуницией. В итоге Ильдар в шортах и майке нырял и плавал с черепахами и рыбами, а я во всем снаряжении сначала просто за всем этим наблюдала...

– Прямо человек-амфибия!

Медведева: Да, именно. А я глубины боюсь, высоты боюсь, скорости боюсь – я всего боюсь. Но нам все же удалось поплавать вместе.

Очень острые ощущения: вы, держась за ручки, плывете за огромной черепахой! Этих черепах запрещено трогать, но одна сама прямо к нам в руки плыла. В какой-то момент пришлось даже уплывать от нее. Конечно, такие моменты запоминаются надолго.

– А в Москве куда вы вместе ходите?

Медведева: Мы много куда любим ходить, при этом одновременно с этим мы домоседы, потому что устаем. Все свободное время можем провести дома, сидя перед телевизором: смотреть какие-то фильмы, обсуждать их, есть вкусную еду.

Иногда хочется «подеградировать», и тогда мы смотрим совсем дурацкие комедии. Такое достаточно редко бывает, но иногда – нужно. «Не шутите с Зоханом!» – для нас это прямо «край». Мы при этом понимаем, что нужно балансировать, и ходим на всякие выставки, в кино...

Гайнутдинов: Уже очень много фильмов мы пересмотрели в кино вместе. Недавно ходили на фильм с Анджелиной Джоли, называется «Мария» – про Марию Каллас. Вот это гениальная вещь! Но еще я люблю с Женей в ресторане посидеть, поговорить.

Медведева: Недавно ходили в иммерсивный ресторан, нам очень понравилось.

Гайнутдинов: Когда рядом любимый человек, даже мелочи прекрасны. Счастье вообще в мелочах, в простых вещах.

Я обожаю, когда мы дома и Женя готовит, а делает она это очень вкусно. Люблю и за процессом наблюдать, и потом все съесть. Она очень талантлива. Например, луковый суп у нее здорово получается и всякие салаты.

– Потенциал идеальной хозяйки налицо. Я видела рилс о том, как Женя на даче собрала жимолость и сварила варенье. Видимо, еще чуть-чуть, и вы огурцы будете закатывать.

Медведева: Ой, это мечта моя, правда! Но когда-нибудь потом, конечно. Куры, козы, овцы, кролики... С кроликов собирать шерсть и вязать свитера. Я жду, когда выйду на пенсию и буду этим заниматься... Пока времени крайне мало.