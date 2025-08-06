Евгения Медведева: «У нас с Гайнутдиновым спокойные отношения. Стараемся быть друг для друга островком безопасности, эмоциональной и физической»

Евгения Медведева рассказала об отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

– Когда вы поняли, что это реально любовь? Помните этот момент?

– Да, помню... Это начинает ощущаться, когда у одного из пары возникают трудности. Вот я лично поняла, что это любовь, когда прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, у него там прямо вереница спектаклей была, и тут он заболел.

Я видела, что у него нос подтекает, кашель начинается, и я уже предчувствовала, что вот-вот будет температура и он разболеется. И я сразу сходила в аптеку, все принесла, говорю: «Ложись, грим смывай, вот тебе лекарства». В итоге все равно он разболелся – тяжело, с температурой, а я скакала вокруг.

Потом и я тоже заболела... До этого мы старались друг перед другом быть идеальными: укладка, макияж... А тут вдруг температура 39, красный нос, ты ни встать с кровати не можешь, ни поесть самостоятельно.

Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования: «Ох, какой ужас». Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный. Он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой. Или не рядом с тобой, а чтобы в принципе он чувствовал себя прекрасно, и ты готова на многое ради того, чтобы ему помочь. Ты ощущаешь нежность и целую палитру чувств. <...>

– У вас идеальные отношения или все же друг в друге что-то раздражает?

– Никакой глянцевости в отношениях нет. Для нас самое главное – уважение: друг к другу, к тому, что мы делаем, к личному пространству. Конечно, в чем-то мы не совпадаем. Но это мелочи и не повод для раздражения.

Например, я тороплюсь, а Ильдар медлит. Или, наоборот, я медлю, потому что настроение не очень. Всегда важно чувствовать грань, когда человека нужно просто оставить в покое и не нагнетать, ведь это ужасно, когда начинается вот это: «Ой, что ты так медленно, давай быстрее, да я тебя уже жду…» Мы такого друг другу не устраиваем, просто идем заниматься своими делами и ждем, пока человек спокойно дособирается.

Очень важно, чтобы у каждого был свой ритм, свое пространство. Потому что это же бред: «Нет слова «я», есть слово «мы», мы все делаем вместе. Ах, как же мы друг без друга жили?»

Нам не 15 лет, и мы уже не Ромео и Джульетта. Мне 25, Ильдару — почти столько же. Мы взрослые люди, и у каждого из нас сформировался какой-то жизненный темп и ритм. Во всем стоит соблюдать меру и не терять адекватности. <...>

У нас достаточно спокойные отношения, мы стараемся друг для друга быть островком безопасности, эмоциональной и физической. Потому что у нас активная социальная жизнь и для нас действительно важно сохранять это спокойствие.

В современном мире очень сильно перегружена нервная система из-за работы, из-за количества контента в тех же социальных сетях. Нашему мозгу приходится много что фильтровать. И приходя домой, реально хочется побыть в тишине и покое. Это важно и для меня, и для Ильдара, и в этом мы тоже сошлись, – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в интервью «7 Дней».