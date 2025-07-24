  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Россияне и американцы немножко похожи. Они тоже любят шумные компании: выпивать, закусывать – собираться»
61

Татьяна Тарасова: «Россияне и американцы немножко похожи. Они тоже любят шумные компании: выпивать, закусывать – собираться»

Татьяна Тарасова рассказала, в чем видит сходство россиян и американцев.

Тарасова жила и работала в США с 1995 года по 2005-й.

«Кто в США работает, тот и живет. У нас то же самое. Вообще мы немножко похожи с американцами. Они любят свою страну, и мы свою любим. Они тоже любят шумные компании: выпивать, закусывать – собираться. Это как-то принято.

Различия? У нас с самого детства все ведут профессиональные люди. Каждый старается в человека вдохнуть то, что он считает важным – заставить, научить.

Много раз была в Америке и как-то не задавалась вопросом: как у них? У них все нормально и хорошо», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о совместных выступлениях фигуристов из России и США: «Когда снимут запреты, тогда и сможем проводить показательные хоть с папой римским»
722 июля, 11:01
Гачинский о Тарасовой: «В жизни один человек, на тренировках – абсолютно другой. Секунду назад был «сыночек», и вдруг «ты что здесь делаешь, вперед, работать!»
820 июля, 10:11
Гачинский о завершении карьеры в 22 года: «Я начал прыгать слишком рано, появились микротравмы, которые усугублялись и привели к серьезным проблемам»
820 июля, 09:58
Главные новости
Антон Сихарулидзе: «Допускаю, что может случиться утрата доминирования в тех видах, где российские фигуристы всегда побеждали»
29вчера, 20:34
Тарасова об олимпийской квалификации: «Будет справедливо, если у мужчин поедет Гуменник»
50вчера, 15:42
Тизер второго сезона аниме «Медалистка» про фигурное катание
вчера, 14:55Кино
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Почему Жилина бежит из России – и почему ее не отпускают? Таймлайн + инсайды
вчера, 13:51
Тарасова о российских спортсменах на Олимпиаде-2026: «Первый раз я не знаю, хочу ли, чтобы мы туда ехали, или нет. Они совершенно охамели»
73вчера, 13:39
Ковентри о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем»
86вчера, 08:36
«Гуменник готовится к своим важным соревнованиям. Добавляем пластику, чтобы он выделялся так, как выделяется всегда». Хореограф Морошкин о работе с фигуристом
2526 июля, 18:31
Щербакова из танцев рассказала, как проспорила 10 тысяч рублей из-за марафона: «Я в моменте загорелась идеей, думала, что пробегу. В итоге поняла, насколько это сложно»
1326 июля, 17:30
«Аванс это или награда? Так и не поняли». Гончаров и Щербакова о бронзе финала Гран-при России в танцах на льду
1126 июля, 17:15
Анна Щербакова из танцев: «Мне не нравится, когда начинают писать, что я «дублерша». Бывает, пишут в комментариях: «С чего вы взяли, что это Анна Щербакова?»
2526 июля, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
55 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4222 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
146 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13