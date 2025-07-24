Татьяна Тарасова: «Россияне и американцы немножко похожи. Они тоже любят шумные компании: выпивать, закусывать – собираться»

Татьяна Тарасова рассказала, в чем видит сходство россиян и американцев.

Тарасова жила и работала в США с 1995 года по 2005-й.

«Кто в США работает, тот и живет. У нас то же самое. Вообще мы немножко похожи с американцами. Они любят свою страну, и мы свою любим. Они тоже любят шумные компании: выпивать, закусывать – собираться. Это как-то принято.

Различия? У нас с самого детства все ведут профессиональные люди. Каждый старается в человека вдохнуть то, что он считает важным – заставить, научить.

Много раз была в Америке и как-то не задавалась вопросом: как у них? У них все нормально и хорошо», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна