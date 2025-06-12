Андрей Мозалев: «На репетициях перед шоу бывало, что Винер на кого-то кричала, «наезжала». Она намного строже Тутберидзе»

Андрей Мозалев считает, что Ирина Винер гораздо строже Этери Тутберидзе.

10-11 мая Мозалев принимал участие в гала-концерте «Лед. Пламя. Победа!», который проходил во дворце Ирины Винер в Москве.

«На концерте в честь Дня Победы было тяжело — мало времени ушло на подготовку. Но круто, что удалось поучаствовать в совместном номере с сестрами Авериными, хотя и узнал я об этом в последний момент.

Про Ирину Винер говорят, что она строгая. Это правда так. На репетициях, где она контролировала буквально все, бывало, что Винер на кого-то кричала, «наезжала».

В один момент ей что-то не понравилось, в итоге человек ушел с репетиции и не выступал в шоу. Слава богу, к фигуристам она была более лояльна.

Думаю, Ирина Александровна строже, чем Этери Георгиевна. Намного!» – сказал Мозалев.