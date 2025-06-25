Егор Базин: «ИИ способен создать программу, четко расписав все элементы и шаги, но есть ли в этом смысл? Мне кажется, что нет»

Егор Базин рассказал, как можно ли использовать ИИ в фигурном катании.

«После того как поставлена программа, у фигуриста, как правило, уже есть четкое понимание, каким он хочет увидеть костюм. Ты можешь вбить правильный запрос в генератор картинок, и он поможет сделать подборку эскизов. Это не так уж сложно.

Допустим, у меня поставлена программа на музыку из «Лебединого озера», но в стиле модерн. Я просто пишу, что хочу строгие, четкие линии, острые цвета – черные, белые, серебристые – и оттенки этой тональности. И тут же получаю несколько вариантов на выбор.

По сути, искусственный интеллект ничего не изобретает – просто перерабатывает огромный пласт информации конкретно под твой запрос. Способен ли он создать программу, четко расписав все элементы и шаги? Конечно же да, но есть ли в этом смысл? Мне кажется, что нет.

Можно взять какую-то хорошо известную тему, смоделировать ее с использованием новых стилей, новых веяний в культуре – подобно тому, как Николай Морозов 18 лет назад придумал поставить «Лебединое озеро» в стиле хип-хоп для Дайсукэ Такахаси. Из столь же революционных программ я бы назвал еще очень нестандартную «Лунную сонату» Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона , сделанную к Играм в Пхенчхане.

Но обе эти программы были созданы людьми. Нейросеть лишена чувств, эмоций, поэтому в том, что касается реализации, использование ИИ вряд ли сработает», – сказал Базин .