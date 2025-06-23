Александр Галлямов: «Пытаюсь совмещать тренировки и учебу. Сейчас сосредоточился на том, чтобы закрыть первый курс магистратуры»
Фигурист Галлямов рассказал, что сейчас сосредоточился на учебе в магистратуре.
Александр Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. В начале июня он возобновил тренировки на льду после травмы ноги.
«Пока у меня сессия в институте, пытаюсь все совмещать – и тренировки, и учебу. Сейчас я главным образом сосредоточился на том, чтобы закрыть первый курс магистратуры. А все свои достижения я выкладываю в свой канал, там все видно», – сказал Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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