Галлямов восстановил все прыжки после травмы ноги («Матч ТВ»)

Фигурист Александр Галлямов восстановил все прыжки после травмы ноги.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

Александр Галлямов , выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.

В начале июня он возобновил тренировки на льду.

Накануне фигурист опубликовал в своем телеграм-канале видео , на котором прыгает перекидной.