Галлямов восстановил все прыжки после травмы ноги («Матч ТВ»)
Фигурист Александр Галлямов восстановил все прыжки после травмы ноги.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.
В начале июня он возобновил тренировки на льду.
Накануне фигурист опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором прыгает перекидной.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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