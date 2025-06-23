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Галлямов восстановил все прыжки после травмы ноги («Матч ТВ»)

Фигурист Александр Галлямов восстановил все прыжки после травмы ноги.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение лодыжки на турнире «Открытие Байкала», который проходил в конце февраля – начале марта.

В начале июня он возобновил тренировки на льду.

Накануне фигурист опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором прыгает перекидной.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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