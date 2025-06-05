Юрист Анцелиович: «Удачных историй, когда спортсменов допускали после апелляции, очень мало. Необходимо иметь хорошую доказательную базу»

Юрист оценила шансы спортсменов на допуск к турнирам в случае апелляции в CAS.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России. По информации «Спорт-Экспресса», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.

«В принципе, пока таких удачных историй, когда спортсменов допускали после апелляции, очень мало. Есть случаи, когда спортсмены боролись и получали статус – например, когда российскому паралимпийцу удалось доказать, что его критерии неправильно посчитали несоответствующими. И его допустили.

Но таких историй, конечно, мало. Необходимо иметь хорошую доказательную базу. Так как я не видела пакет документов, мне тяжело комментировать, насколько были велики шансы обжаловать это решение. Но теперь оно вступило в силу и неизбежно, так как оно не обжаловано», – сказала юрист Анна Анцелиович .