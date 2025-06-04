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Евгений Рукавицын о главном качестве тренера: «Хладнокровие. Тренер-паникер – профнепригодность»

Евгений Рукавицын назвал главные качества тренера в фигурном катании.

– Когда стало понятно, что у меня есть способности к фигурному катанию, начались более серьезные занятия. Помню своего тренера Эллу Львовну Бейлину, которую я очень любил, она видела во мне перспективу. Элла Львовна встречала меня у метро «Пионерская» и мы вместе ехали в «Юбилейный». Думаю, вот в этот период фигурное катание уже перестало быть просто детским увлечением, я стал сознавать – это важно.

После я тренировался и у других тренеров, но самый большой след оставил Игорь Борисович Москвин. В «Юбилейном» у него была своя «коморка». Как выходишь с тренировочной арены, дверь сразу под лестницей. В комнатушке Игоря Борисовича стоял видеомагнитофон, и между тренировками он показывал нам выступления фигуристов, подробно объясняя детали.

С катка он уходил всегда позже всех…

Общение с Москвиным для меня было очень важно, особенно в понимании, кто такой тренер «высшего звена», «высшего пилотажа». Игорь Борисович не просто объяснял, показывал, обучал техническим вещам, он занимался нашим воспитанием. Думаю, именно Москвин привил мне любовь к тренерской работе, и прививка, сделанная им, стала определяющей.

– По вашему мнению, главное качество тренера?

– Хладнокровие. Тренер должен оставаться спокойным при любых обстоятельствах. Это 100 процентов. Он должен уметь принимать решения и оперативно принимать, порой мгновенно, даже импульсивно, но при этом держать абсолютным внутренний контроль. Тренер-паникер – профнепригодность.

Я много работал над собой – это важно, ведь спортсмены всегда чувствуют настрой и настроение тренера, особенно перед стартом.

Ну и, конечно, важнейшее качество тренера – развитие. Без профессионализма никуда. Знания. Постоянное пополнение знаний. Когда анализируешь разные ситуации, возникают вопросы, ты ищешь ответы, ищешь пути решения и, значит, постоянно развиваешься. Успокаиваться – плохая история.

Тренер не может успокаиваться, останавливаться.

Он должен идти вперед, чтобы, как модно сейчас говорить, всегда быть в тренде, – отметил Рукавицын.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ФФККР
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