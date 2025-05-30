Роднина об отстранении спортсменов: «Обидно и больно, но что делать. Кому-то досталась Великая Отечественная война, а сегодняшнему поколению – вот такое отношение»

Роднина высказалась об отстранении россиян от международных стартов.

«Я думаю, что когда-нибудь мы все же вернемся на Олимпийские игры. Обидно и больно за ребят, потому что целое поколение уходит. Но что делать, мы ведь времена не выбираем.

Кому-то досталась Великая Отечественная война, кому-то – что-то другое, а сегодняшнему поколению досталось вот такое отношение к нам. Обидно, непонятно, и иногда в таких решениях нет логики. Но на этом ведь жизнь не заканчивается», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина .

«Мы будто играем с наперсточниками в переходе». Недопуск фигуристов на Олимпиаду – шулерство