Ирина Роднина: «Критика спортсменов-депутатов? Это не от большого ума. Их больше используют в медиа, из-за этого и критика»
Роднина высказалась о критике в адрес спортсменов, ставших депутатами.
«Критика спортсменов-депутатов? Считаю, это не от большого ума. Объясню почему: фамилия любого спортсмена в Госдуме – известная фамилия. А знаете ли вы фамилии молодогвардейцев?
А какое количество у нас врачей и учителей? Естественно, к врачу и учителю гораздо меньше внимания, чем к спортсмену. Но все депутаты в Госдуме находятся на равных условиях.
Поэтому критика спортсменов там не из-за претензий, а потому что их больше используют [в медиа]», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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