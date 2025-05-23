Ирина Роднина: «Критика спортсменов-депутатов? Это не от большого ума. Их больше используют в медиа, из-за этого и критика»

Роднина высказалась о критике в адрес спортсменов, ставших депутатами.

«Критика спортсменов-депутатов? Считаю, это не от большого ума. Объясню почему: фамилия любого спортсмена в Госдуме – известная фамилия. А знаете ли вы фамилии молодогвардейцев?

А какое количество у нас врачей и учителей? Естественно, к врачу и учителю гораздо меньше внимания, чем к спортсмену. Но все депутаты в Госдуме находятся на равных условиях.

Поэтому критика спортсменов там не из-за претензий, а потому что их больше используют [в медиа]», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Ишмуратова о Госдуме: «Приветствую, когда спортсмены идут. Мы не тупее других людей – врачей, юристов. С детства работали, прославляли страну»