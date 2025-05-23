Ишмуратова заявила, что спортсмены достойны становиться депутатами Госдумы .

«Я приветствую, когда спортсмены идут в Госдуму. Я считаю, что мы не тупее других людей – врачей, юристов и так далее. Если кто-то имеет другую точку зрения, то, как говорится, это их мнение. Единственное, конечно, совмещать работу в Госдуме и активный спорт невозможно, потому что нужно проводить действительно серьезную работу.

Считаю, что спортсмены, тем более олимпийские чемпионы, заслужили это право. Они с детства работали, добивались своего имени, прославляли нашу страну.

Я считаю, что это не хуже, чем космонавты, юристы, бизнесмены. Я бы даже сказала, что иногда это более правдивые и независимые люди в плане бизнеса, которые будут претворять свои положительные идеи в жизнь и помогать нашей стране становиться лучше», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова .

«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится в депутатах». Хм, это правда так работает?