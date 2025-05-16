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Ирина Роднина: «Валиева была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ»

Ирина Роднина считает, что Камила Валиева сейчас не является спортсменкой.

В январе 2024 года Валиева была дисквалифицирована за допинг. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. 

«Валиева — самая популярная фигуристка в России? Не знаю, не фанат шоу, так как не смотрю их.

В свое время Камила Валиева, конечно, была больше всего раскручена. Наверное, интерес к ней повышен. Плюс в свое время, но не сейчас, она была наиболее яркой спортсменкой в своих возможностях и программах.

Не знаю, с чем связана ее популярность, потому что домыслами не занимаюсь. От самой Валиевой зависит, сколько она еще будет самой популярной фигуристкой. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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