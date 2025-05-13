Тарасова об олимпийском отборе: «Всегда говорила, что нам стоит ехать. Но в нынешней ситуации, когда нет пар и танцевальных дуэтов – я бы 100% не участвовала»

Тарасова заявила, что отказалась бы от участия в отборе на ОИ в текущей ситуации.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU ) предоставил нейтральный статус для участия в олимпийском отборе Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи.

Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке – им нейтральный статус не одобрили.

«Не удивлена выбором Гуменника первым номером. Главное, что двоим дали разрешение. Мы будем иметь право послать любого из них. Так что выбором не удивлена. Но такой отказ нашим дуэтам и парам говорит о том, что нам не дадут выиграть.

Жить не хочется после таких решений. Так тяжело думать о справедливости выбора наших одиночников, я в целом от решения ISU на ноги встать не могу. Не ожидала этого.

Я всегда говорила, что нам стоит ехать, но в нынешнем случае, когда мы не имеем возможности послать пары, дуэты и их тренеров... В такой ситуации говорю, что лично я бы 100% не участвовала. Не могу давить ни на чье мнение, но мое мнение такое, потому что выиграть никому не дадут», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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