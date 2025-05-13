  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова об олимпийском отборе: «Всегда говорила, что нам стоит ехать. Но в нынешней ситуации, когда нет пар и танцевальных дуэтов – я бы 100% не участвовала»
27

Тарасова об олимпийском отборе: «Всегда говорила, что нам стоит ехать. Но в нынешней ситуации, когда нет пар и танцевальных дуэтов – я бы 100% не участвовала»

Тарасова заявила, что отказалась бы от участия в отборе на ОИ в текущей ситуации.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус для участия в олимпийском отборе Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи.

Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке – им нейтральный статус не одобрили. 

«Не удивлена выбором Гуменника первым номером. Главное, что двоим дали разрешение. Мы будем иметь право послать любого из них. Так что выбором не удивлена. Но такой отказ нашим дуэтам и парам говорит о том, что нам не дадут выиграть.

Жить не хочется после таких решений. Так тяжело думать о справедливости выбора наших одиночников, я в целом от решения ISU на ноги встать не могу. Не ожидала этого.

Я всегда говорила, что нам стоит ехать, но в нынешнем случае, когда мы не имеем возможности послать пары, дуэты и их тренеров... В такой ситуации говорю, что лично я бы 100% не участвовала. Не могу давить ни на чье мнение, но мое мнение такое, потому что выиграть никому не дадут», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

5 быстрых мыслей о составе фигуристов на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoТатьяна Тарасова
пары
танцы на льду
олимпийская квалификация
logoISU
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Илья Авербух: «С точки зрения стабильности Гуменник чуть лучше, нежели Дикиджи. Но у всех будет свое мнение, однозначно сказать нельзя»
1516 минут назад
Худайбердиева выложила видео со слезами после решения ISU не одобрять нейтральные статусы российским парам и танцевальным дуэтам
2556 минут назадВидео
Олимпийский чемпион Редфорд покинул пост председателя комиссии спортсменов ISU
4сегодня, 17:25
Татауров о присвоении Дикиджи нейтрального статуса: «Надо дождаться решения федерации, но, конечно, приятно. Допустили – уже радость»
32сегодня, 17:13
Жуков считает, что получившие допуск фигуристы должны отказаться от Олимпиады в знак солидарности: «В этих условиях я бы не стал участвовать»
84сегодня, 17:10
Юрист Анцелиович: «Решение о недопуске пар и танцевальных дуэтов подлежит апелляции в CAS»
30сегодня, 17:01
Авербух о недопуске российских пар: «Просто шок от несправедливости. Сложно давать комментарии бесконечному беспределу, но будем верить, что решение неокончательное»
28сегодня, 16:47
Опубликован календарь российских турниров по фигурному катанию на сезон-2025/26. Чемпионат России пройдет 17-22 декабря – Валиева на него не попадает
9сегодня, 16:41
«Нужно требовать разъяснение». Погорилая о решении ISU не допускать российские пары
17сегодня, 16:40
Железняков о политике ISU: «Такое лицемерие и двойные стандарты, опять кинули косточку с барского стола. Делают все, чтобы унизить статус России и спортсменов»
9сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
2сегодня, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
11сегодня, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2127 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58