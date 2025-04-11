«Приходишь в церковь и ставишь свечку, чтобы похудеть, а потом тебе стыдно за это». Скопцова о контроле веса в спорте

Фигуристка Скопцова рассказала, что пила до 80 таблеток за раз, чтобы похудеть.

Анастасия Скопцова выступала в танцах на льду с Кириллом Алешиным.

– У меня была подтвержденная булимия, я покупала очень дешевые диуретики и пила под 80 таблеток за раз. Это слабительное.

– Как ты можешь за раз столько выпить?

– Что значит можешь? У тебя завтра взвешивание, ты берешь и пьешь. 80 таблеток, да. Я даже больше скажу... Это дешевые таблетки. Я их брала, потому что они вызывали такой эффект, которого не давали более дорогие препараты. То есть ты просто подчистую. Это настолько плохой препарат, что ты пьешь две таблетки, в следующий раз две таблетки не работает вообще, тебе надо пить четыре. И поэтому ты доходишь до 80. Я знаю, что девочки доходили... это страшные цифры.

Ты едешь после тренировки в автобусе, знаешь, что у тебя завтра взвешивание, знаешь, что тебе нужно что-то делать, как-то скинуть. Хотя я бы потеряла, ну, грамм 500.

– Этого хватало?

– Мне важно было, чтобы я встала на весы и увидела определенную цифру. Всем было важно тогда. И я не к тому, что плохо или хорошо, а к тому, что когда диета уже не работает. Нет такого, что у тебя нет силы воли, ты сидишь и такая: «Хочу много есть и не поправляться. Что бы мне сделать: два пальца в рот или диуретики пить?» Это вопрос о том, что тебе уже ничего не помогает, и ты настолько не знаешь, что делать... Ты просто сидишь и смотришь в стену, а что делать, не знаешь.

Я скажу странную вещь: я очень верующая. Люди в церковь ходят, просят о чем-то важном, а ты приходишь в церковь и ставишь свечку, чтобы похудеть, а потом тебе стыдно за это. Потому что люди туда приходят за важным, а ты ставишь свечку, чтобы пару килограмм скинуть. То есть в голове уже такое происходит, – сказала Скопцова в шоу «Каток» .

Скопцова рассказала, как принимала слабительные: «Выпивала до 40 таблеток за раз, что привело к поражению многих органов. Я до сих на медикаментозном лечении»