Лига чемпионов по фигурному катанию завершилась 31 марта, но результаты не объявлены. Телеграм-канал турнира не обновляется с 23 января
Турнир должен был завершиться 31 марта, однако телеграм-канал проекта не обновляется с 23 января. На это обратил внимание канал Figurexing.
Лига чемпионов – виртуальные клубные соревнования фигуристов, которые по задумке организаторов должны были продлиться весь сезон-2024/25. В них принимали участие шесть команд – «Байкальские нерпы», «Алтайские аргали», «Забайкальские манулы», «Тихоокеанские сивучи», «Дальневосточные леопарды» и «Амурские тигры».
В зачет Лиги чемпионов шли результаты фигуристов на официальных соревнованиях – этапах и финале Гран-при России, чемпионате страны и прыжковом турнире. Также с декабря по март планировалось провести 12 командных челленджей и 6 вызовов капитанов.
Общий фонд Лиги чемпионов – 20 миллионов рублей. Победившая команда получает 10 млн, за 2-е место предусмотрена награда в 5 млн, за 3-е – 3 млн. Еще 2 млн идут на «специальные призы в различных номинациях по решению организаторов».
После второго командного челленджа в январе лидировала команда «Тихоокеанские сивучи» (капитан – Александр Галлямов). Новая информация о результатах команд с тех пор не поступала.
Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?
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