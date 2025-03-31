Авербух о чемпионате мира: «В танцах на льду общая стагнация. Уверен, что Степанова и Букин могли бы бороться как минимум за третью позицию»

Илья Авербух считает, что россияне претендовали бы на медали ЧМ в танцах на льду.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходил в Бостоне с 26 по 30 марта без участия россиян. В танцах победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (222,06), вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (216,54), третьими – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11).

«В танцах на льду, по моему мнению, наблюдается общая стагнация. Чемпиону мира уже 36 лет, и никто его не может подвинуть. Это говорит о том, что танцы, несмотря на все радостные ритмы, переживают свой нерадостный кризис.

С нетерпением жду появление нового дыхания. Уверен, что Саша Степанова и Ваня Букин могли бы бороться как минимум за третью позицию при таком раскладе. Потому что себя уже зарекомендовали и американцы, и канадцы.

Но уверен, что Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым были бы точно для меня интереснее, чем ближайшие американские дуэты, находящиеся возле пятерки, потому что первые четыре пары – все те, кому уже глубоко за тридцать. Это, конечно, достаточно странно в таких динамичным и насыщенных танцах, которые сейчас есть», – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух .

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