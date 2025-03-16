Фигуристка Кира Трофимова исполнила сальто на тренировке.

15-летняя спортсменка опубликовала видео в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне Трофимова занимала шестое место на первенстве России среди юниоров. Она тренируется в академии «Ангелы Плющенко».