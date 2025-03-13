Распался канадский танцевальный дуэт Надя Башинска – Питер Бомон

Канадские фигуристы Надя Башинска и Питер Бомон прекратили совместные выступления в танцах на льду.

Дуэт побеждал в финале Гран-при-2022/23 среди юниоров и дважды был бронзовым призером юниорских чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.

«Я хотела бы рассказать, что наше партнерство с Питером Бомоном в танцах на льду подошло к концу. Поскольку пути ведут нас в разных направлениях, я выражаю благодарность за тот опыт, который мы разделили, и за те уроки, которые мы извлекли проведенное вместе время. <...>

Делая следующий шаг, я полна предвкушения от открывающихся перспектив. Я продолжу тренироваться и соревноваться, пользуясь возможностями для прогресса в следующей главе моей карьеры. Также желаю Питеру всего наилучшего в этой следующей главе!» – написала 21-летняя Башинска.