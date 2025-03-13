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«Ягудин сказал, что не фанат фигурного катания. Я ответила: «Мне не нравится, как вы комментируете». Участница «Ледникового периода» Саблина о фигуристе

Участница «Ледникового периода» рассказала, как критиковала Алексея Ягудина.

Олимпийский чемпион Ягудин выступал в шоу «Народный Ледниковый период» в паре с 66-летней Натальей Саблиной. Они заняли второе место.

– Знакомство с Алексеем Ягудиным. Как это было?

– Первая фраза, которую он мне сказал: «Я не фанат фигурного катания. У меня сейчас другие интересы в жизни». Видимо, чтобы я не ожидала, что он со мной будет возиться. Ну, я ответила тоже не очень любезно: «Я так и поняла. Не нравится мне, как вы комментируете».

– Это правда, или в отместку так сказали?

– Правда. Я же слежу, Леша уже давно комментирует, и те факты, которые он выдает, мягко говоря, устаревшие. Им в основном лет 20, видимо, как раз с тех времен, когда он выигрывал и еще интересовался фигурным катанием.

У него прекрасная грамотная речь, но вот информативность как у комментатора – низкая.

– Почему именно Ягудин стал вашим партнером?

– Я так понимаю, на безрыбье... Илья Авербух очень хотел видеть меня в проекте, но вот найти партнера оказалось проблемой.

Знаю, что предлагали Андрею Букину. Я загорелась: танцор, по возрасту подходит! Но он сказал, что давно не катается и не готов. И вот Леша, наверное, пожалел бабушку и предложил свою кандидатуру. Хотя совмещать роли ведущего и участника ему было крайне непросто.

– Как это, кстати, выглядело?

– На съемках мы всегда катались последними. Леша вел выпуск, потом минут за 15 переодевался и гримировался, мы делали прямо при зрителях макетный прогон, вставали на позицию и катали.

Меня долгое ожидание, конечно, утомляло. Если мы выступали в 9-10 вечера по Москве, то в Екатеринбурге это уже 12-й час, биологические часы-то не обманешь.

Из-за этого были моменты, когда я выходила на старт очень сонная. Например, в номере про семейку Адамс Леша меня полностью перекрыл по эмоциям, а я накосячила в трех местах.

Он потом был недоволен, и по делу. Мне перед ним было стыдно.

– Не обижались на критику?

– Конечно, нет. Я же понимаю, что Леша все равно в душе спортсмен. И на мои ошибки он реагировал эмоционально: сердился, огорчался. Но меня это нисколько не обижало, потому что все по делу. Я действительно была не права, пусть и не нарочно.

У меня есть опыт работы с более слабым партнером. И я целый год до этого точно так же психовала на него, по тем же самым поводам. Учишь-учишь, повторяешь-повторяешь, а человек выходит на лед – и никакого эффекта. Естественно, тут расстроишься.

– У Ягудина не самый простой характер.

– Так и есть. Когда Илья Авербух сказал, что я катаюсь с Ягудиным, впала в ступор. Понимала, что просто мне с ним не будет.

Я честно скажу, что Леша никогда не был моим кумиром. Более того, относилась к нему прохладно. Не нравились резкость высказываний, агрессивная манера поведения, стиль комментирования. Но когда мы вышли на первую тренировку, перекинулись парой фраз, покатались, мнение резко изменилось.

Я удивилась: вроде бы ничего нового о нем не узнала, но словно по щелчку «минус» превратился в «плюс». Мне было очень комфортно с ним общаться. И относился он ко мне очень деликатно и бережно, – рассказала Саблина в интервью Спортсу’’.

«Сюда стоит идти, хотя бы чтобы с чужими женщинами покататься». Герои народного «Ледникового»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАлексей Ягудин
logoЛедниковый период
logoИлья Авербух
Андрей Букин
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