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Татьяна Тарасова: «ФФККР делает правильно, что пока не объявляет имена тех, кто включен в список на квалификационный турнир к Олимпийским играм»

Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР не публиковать списки на отбор к ОИ.

«Считаю, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) делает правильно, что пока не объявляет имена тех, кто включен в список на квалификационный турнир к Олимпийским играм. Это сделано в том числе и для того, чтобы другие фигуристы не теряли мотивацию. Уверена, что федерация сделала правильный выбор», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.

ФФККР подала заявки в ISU 28 февраля, но публично не называла имена кандидатов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
олимпийская квалификация
ФФККР
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