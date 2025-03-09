Татьяна Тарасова: «ФФККР делает правильно, что пока не объявляет имена тех, кто включен в список на квалификационный турнир к Олимпийским играм»
Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР не публиковать списки на отбор к ОИ.
«Считаю, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) делает правильно, что пока не объявляет имена тех, кто включен в список на квалификационный турнир к Олимпийским играм. Это сделано в том числе и для того, чтобы другие фигуристы не теряли мотивацию. Уверена, что федерация сделала правильный выбор», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.
ФФККР подала заявки в ISU 28 февраля, но публично не называла имена кандидатов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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