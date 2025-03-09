Самохин о возвращении Сизерона: «Это будет интересно. Он встал в пару с реально сильной партнершей. Фурнье-Бодри, наверное, даже посильнее Пападакис»
– Как вам возвращение Гийома Сизерона в паре с Лоранс Фурнье-Бодри?
– Это будет интересно. Не знаю, что произошло у них с Габриэллой, но Гийом явно не накатался. Не думаю, что у него сидит в голове желание непременно выиграть второе золото – скорее всего, ему действительно хочется кататься. Он встал в пару с реально сильной партнершей. Лоранс, наверное, даже посильнее Габриэллы.
Кстати, думаю, что при скатке подстраиваться под Лоранс будет именно Гийом – потому что он сильнее, универсальнее. Сомневаюсь, что они полезут в какие-то сложнокоординационные вещи. Мне кажется, смиксуют то, что у них уже работало раньше.
Скорее всего, это будет очень музыкально и несильно сложно. Найдут два-три хайлайта – и вкупе с его именем это точно сработает. Удивлять они вряд ли будут, но это гарантированно будет красиво. Думаю, на Олимпиаду в Милан они точно поедут. Правда, совершенно не факт, что выиграют. Те же американцы не зря четыре года работу проводили.
– Интересно, кстати, повторяется история. В 2018-м Пападакис и Сизерон лишились олимпийского золота из-за возвращения Вирчу и Мойра – теперь Сизерон своим камбеком может лишить победы Чок и Бэйтса.
– Мэдисон с Эваном точно будет непросто. Не знаю их, как людей, но по последним двум сезонам видно, что они подрасслабились – мы первые, нам никто не угрожает. И в этом году они тоже не звенят, – сказал Самохин.
«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис
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