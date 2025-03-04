Ришо, Ламбьель, Ригини, Бурн, Агенауэр, Дюбрей вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа

Объявлен лонг-лист номинации ISU Skating Awards на лучшего хореографа.

Список номинантов опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта пройдет голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.

В номинацию «Лучший хореограф» попали: