Ришо, Ламбьель, Ригини, Бурн, Агенауэр, Дюбрей вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
Объявлен лонг-лист номинации ISU Skating Awards на лучшего хореографа.
Список номинантов опубликован на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). С 3 по 9 марта пройдет голосование среди болельщиков и представителей СМИ. Позже будет представлен шорт-лист, из которого 30 марта определят победителя.
В номинацию «Лучший хореограф» попали:
Ше-Линн Бурн
Мари-Франс Дюбрей
Ромэн Агенауэр
Стефан Ламбьель
Лори Николь
Марк Пиллэй
Бенуа Ришо
Иван Ригини
Адам Шоя
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
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