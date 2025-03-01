Алиса Двоеглазова: «Считаю, что сезон прошел удачно. Будем двигаться дальше»
Двоеглазова заняла второе место в финале Гран-при России среди юниоров, уступив Елене Костылевой.
В прокате фигуристка исполнила четверной лутц, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, сольный четверной тулуп. В конце программы она упала с тройного сальхова в каскаде.
– Изменение контента связано с тем, что во время проката на первом четверном тулупе меня повело, я поняла, что двойной тулуп не получится прыгнуть, сделала двойной аксель, чтобы пойти на второй четверной. Нужно было перекраивать программу, чтобы каскад из трех тоже был, но не помогло мне.
– Отрабатываете такие ситуации на тренировках?
– Последнее время на тренировках такого не было. Я продумывала в голове все варианты проката. Я так поняла, что можно было бы и не делать каскад. Считаю, что сезон прошел удачно, будем двигаться дальше, – сказала Двоеглазова.
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