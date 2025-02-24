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В Дубае пройдут шоу Авербуха «Снежная королева» и «Ледяная любовь». Медведева, Туктамышева, Ягудин, Тотьмянина и Маринин примут участие

В Дубае в апреле пройдут два ледовых шоу Ильи Авербуха.

Спектакли «Ледяная любовь» и «Снежная королева» состоятся 1 и 2 апреля.

«Мы с волнением и радостью ждем нашей поездки в Дубай. Это будет наш первый опыт выступления на площадке Coca-Cola Arena, которая является многофункциональной, но не ледовой.

Наши гастроли в Дубае планировались несколько лет, и сейчас мы, наконец, на финишной прямой. Очень надеюсь, что зрители нас тепло встретят и получат удовольствие от спектаклей.

Организация таких масштабных шоу – всегда сложный и затратный процесс. Поскольку площадка не ледовая, нам приходится привозить лед, устанавливать холодильное оборудование, что требует значительных ресурсов и времени.

Спектакли, которые мы привезем, дополняют друг друга. 1 апреля мы представим «Ледяную любовь» – постановку, ориентированную на взрослую аудиторию. А 2 апреля покажем сказку «Снежная королева», созданную для детей.

Несмотря на разные жанры, обе постановки объединяет высокий уровень исполнения и участие звезд мирового фигурного катания. Уверен, что родители, которые придут с детьми, также получат эстетическое удовольствие», – сказал Авербух

«С нами работают фигуристы, которые уже давно стали не только спортсменами, но и настоящими артистами. Среди них четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который выступает в роли рассказчика в «Снежной королеве».

Его великолепный английский добавляет спектаклю особую атмосферу. Таня Тотьмянина и Максим Маринин, пятикратные чемпионы Европы и двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпион. Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и дважды вице-чемпионка Олимпийских игр, является украшением любого выступления.

Также очень яркая, самобытная Лиза Туктамышева, чемпионка Европы и мира, которая также будет выступать. Чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин в нашем составе сыграют очень яркие роли», – добавил хореограф и продюсер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Русские Эмираты
logoАлексей Ягудин
logoМаксим Маринин
logoМаксим Шабалин
logoЕлизавета Туктамышева
logoТатьяна Тотьмянина
logoИлья Авербух
ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
logoОксана Домнина
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