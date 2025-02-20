Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что пара Трусовой и Игнатова нас сильно поразит. Это будет мило и симпатично, но чего-то сложное они вряд ли смогут показать»

Бестемьянова оценила перспективы Трусовой и Игнатова в спортивной паре.

Ранее стало известно, что фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов выступят в паре на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Не думаю, что пара Игнатова и Трусовой нас сильно поразит, потому что в одно время с ними будут выступать очень сильные танцевальные и спортивные дуэты. Это будет мило и симпатично, потому что они супружеская пара, но чего-то сложное они вряд ли смогут показать.

Переход в пары – сложный процесс. Пары скатываются годами. Не знаю, что от них ждать. Мне казалось, Александра Трусова была беременна. Но она сама лично не говорила, поэтому, может, это какая-то утка.

Не знаю, в какой она сейчас форме. Если Трусова будет в прекрасной форме, то они могут сделать милый номер, где они катаются параллельно и делают какие-то легкие полуподдержки. Это все можно ждать. А с эмоциональной точки зрения, думаю, все будет мило, потому что все мы знаем о их любви и недавней женитьбе. Не сомневаюсь, что это будет мило», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова .