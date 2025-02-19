Наталья Бестемьянова: «Очень надеюсь, что Аннабель Морозов сможет найти хорошего партнера и показывать высокие результаты»
Бестемьянова выразила надежду, что Аннабель Морозов найдет хорошего партнера.
Накануне стало известно о распаде американского танцевального дуэта Аннабель Морозов – Джеффри Чен из-за отстранения партнера по обвинению в неправомерных действиях.
– Это очень грустно. Аннабель замечательная, она мне очень нравится. Прекрасная спортсменка, труженица. Дай бог ей удачи.
– Почему в последние годы у Аннабель не получается?
– Я не знаю, почему это происходит. У меня нет ответа. Очень надеюсь, что Аннабель сможет найти хорошего партнера и показывать высокие результаты, – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем