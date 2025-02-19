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Наталья Бестемьянова: «Очень надеюсь, что Аннабель Морозов сможет найти хорошего партнера и показывать высокие результаты»

Бестемьянова выразила надежду, что Аннабель Морозов найдет хорошего партнера.

Накануне стало известно о распаде американского танцевального дуэта Аннабель Морозов – Джеффри Чен из-за отстранения партнера по обвинению в неправомерных действиях.

– Это очень грустно. Аннабель замечательная, она мне очень нравится. Прекрасная спортсменка, труженица. Дай бог ей удачи.

– Почему в последние годы у Аннабель не получается?

– Я не знаю, почему это происходит. У меня нет ответа. Очень надеюсь, что Аннабель сможет найти хорошего партнера и показывать высокие результаты, – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАннабель Морозов
Джеффри Чен
logoНаталья Бестемьянова
logoсборная США
танцы на льду
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