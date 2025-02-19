Дмитрий Козловский: «Сезон неудачный, было допущено очень много ошибок во время соревнований. Но искать какой-то инфоповод во всем этом – глупо и неправильно»

Фигуристы Бойкова и Козловский высказались о проблемах в их паре.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.

Козловский : Наши возможности не соответствуют нашему катанию и нашим результатам.

Бойкова : Я не могу сказать, что мы устали друг от друга. Нет, это вообще не так.

Козловский : Обычная история: что-то не получается, люди сразу начинают искать какую-то тему горячую, которую можно пообсуждать. Абсолютно ничего интересного.

Что, например, у Тарасовой и Морозова получился предолимпийский сезон? Тоже мимо ребята его прокатали. Единственный старт, где они выступили более-менее достойно – это был чемпионат России, который они выиграли, и то с падениями, с ошибками, а дальше все шло просто на убывание. Но потом ребята включились и провели прекрасный олимпийский сезон.

Да, у нас сейчас ситуация нестандартная, поедет одна пара. И мы трезво оцениваем наши вероятности, наши возможности, но дело не в этом. Да, сезон неудачный, было допущено очень много ошибок во время соревнований. Но искать какой-то инфоповод во всем этом – это глупо и неправильно, потому что мы выполняем нашу работу, и в нашей работе присутствует фактор ошибок, фактор неожиданности.

Это очень сложный вид спорта, один из самых сложных. У нас нельзя просто кататься четыре минуты и включиться в один момент, как, например, это можно сделать в футболе или в хоккее, когда можно проводить ужасный матч и просто на последней минуте включиться и стать игроком матча. У нас так не работает. Мы выходим, и мы должны на протяжении всей программы быть идеальными.

Это сложно, мы не можем пока поймать эту нить, у нас не складывается с этим – но что поделать? Искать здесь какие-то у нас проблемы... Безусловно, мы ругаемся, у нас бывают конфликты, и это нормально. Все ругаются: родители ругаются с детьми, муж ругается с женой, жена с мужем, друзья между собой ругаются.

Бойкова : А когда на это еще физическая активность накладывается, то это вообще в принципе очень тяжело.

Козловский : И искать постоянно в этом инфоповод – это просто глупо.

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