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Фигуристки Козловские не будут тренироваться в школе «Москвич». Ранее они заявляли о жестоком обращении со стороны тренеров частной школы «Лидер»

Фигуристки Елизавета и Мария Козловские покинут школу «Москвич».

Об этом сообщила семья Козловских в телеграм-канале. Ранее от работы с фигуристками (Елизавете 8 лет, Марии – 7) отказалась другой тренер «Москвича» Оксана Гозева.

«Увы, но мы покидаем «Москвич». Мы молчали, когда от девочек отказалась Гозева, сегодня отказался [Игорь] Лютиков. Ну что ж, значит, эти люди поддерживают издевательства над детьми», – говорится в сообщении. 

Ранее спортсменки заявляли о жестоком обращении со стороны тренеров частной московской школы «Лидер» Ивана Калистратова и его сестры Светланы. 

«Представьте наше удивление, когда мы перешли в «Москвич» и узнали, что там... никого не бьют», – рассказывал в интервью «СЭ» отец Елизаветы и Марии.

«Оскорбляли, унижали и били». Фигуристки Козловские и их родители обвинили тренеров школы «Лидер» в жестоких методах работы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал семьи Козловских
происшествия
Игорь Лютиков
Оксана Гозева
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