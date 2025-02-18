Фигуристки Козловские не будут тренироваться в школе «Москвич». Ранее они заявляли о жестоком обращении со стороны тренеров частной школы «Лидер»
Об этом сообщила семья Козловских в телеграм-канале. Ранее от работы с фигуристками (Елизавете 8 лет, Марии – 7) отказалась другой тренер «Москвича» Оксана Гозева.
«Увы, но мы покидаем «Москвич». Мы молчали, когда от девочек отказалась Гозева, сегодня отказался [Игорь] Лютиков. Ну что ж, значит, эти люди поддерживают издевательства над детьми», – говорится в сообщении.
Ранее спортсменки заявляли о жестоком обращении со стороны тренеров частной московской школы «Лидер» Ивана Калистратова и его сестры Светланы.
«Представьте наше удивление, когда мы перешли в «Москвич» и узнали, что там... никого не бьют», – рассказывал в интервью «СЭ» отец Елизаветы и Марии.
«Оскорбляли, унижали и били». Фигуристки Козловские и их родители обвинили тренеров школы «Лидер» в жестоких методах работы
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