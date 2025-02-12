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«Оскорбляли, унижали и били». Фигуристки Козловские и их родители обвинили тренеров школы «Лидер» в жестоких методах работы

Фигуристки Мария и Елизавета Козловские рассказали о насилии со стороны тренера.

Марии сейчас 7 лет, Елизавете – 8. Спортсменки и их родители заявляют о жестоком обращении со стороны тренеров частной московской школы «Лидер» Ивана Калистратова и его сестры Светланы.

Лия Козловская (мама фигуристок): В какой-то момент на Лизу стал жаловаться тренер. Мол, ленится, врет, постоянно что-то болит... Причем происходило по такой схеме – я же на катке, поэтому тренер приводил мне ребенка, уже доведенного до истерики, и говорил: «Мать, разбирайся».

Это уже потом мы поняли, что до истерики доводил сам тренер. А тогда так было: дочь на эмоциях, говорю снимать коньки – не хочет, говорю идти тогда заниматься – тоже. Ничего невозможно понять, я и сама в итоге приходила в ненормальное состояние. Отсюда в Сети появилась пара видео, где я кричу на дочь.

Например, на летних сборах 2024 года под Питером. Лиза, по словам тренера, плохо старалась, поэтому все едут в бассейн, а Лиза не едет, пока 30 минут не отбегает. Ребенок в истерике – а я не понимаю почему, пытаюсь перекричать. Тоже выхожу из себя. Ничего хорошего, конечно.

Маша Козловская: Было так – Лиза, если не пробежит, не поедет в бассейн. А потом Иван Борисович взял прутик и немного ее хлестанул.

Лия: А потом он вручил мне этот прутик, отошел на безопасное расстояние... Кто-то это все снимал. Но я свою дочь не смогла ударить, конечно.

Максим Козловский (отец фигуристок): Чуть раньше, в марте 2024-го, на фоне этих истерик мы пришли к разговору: «А вы вообще хотите продолжать заниматься фигурным катанием?» Ответ был – да, хотим. Мы не могли понять, что происходит.

После ухода из «Лидера» довольно долго работали с психологом – и она не смогла это вытащить. Говорит – у Лизы блок. То есть за нашей спиной происходило нечто, о чем мы не догадывались. Узнали мы совершенно случайно спустя полгода после ухода из школы. Все оказалось просто и страшно – ее оскорбляли, унижали и били. Лиза, били чехлом?

Лиза Козловская: И «ладошкой». Она [Светлана Калистратова] ногти о мою попу сломала. У нее вот такие ногти, и она всех за попу ими хватала, кто не старался, по ее словам.

Лия: Мы же понимаем грань между поправить руку при волчке и акцентированным ударом чехлом.

Маша: Все начиналось с конфеток, потом перешли на чехлы. Еще у него [Калистратова] была резиновая ладошка, которой туда-сюда махал, и нас ею били. Это больнее, чем чехол.

Потом мы учились прыгать всякие двойные – за каждый плохой раз нас били чехлом по тому месту, где ты не исправила ошибку. Когда я делала аксель с места, мне говорили, что, если я не подтяну ногу, меня ударят зубцом по ноге. Другая девочка в группе, не сестра, однажды не прыгнула дупель – и ее правда ударили зубцом по ноге.

Лиза: Когда я не умела прыгать аксель, а учила, мне тренер сказал: «Не прыгнешь аксель – родители тебя сдадут в детдом». Уже в Питере на сборах было такое: к нам приехал этот Иван Борисович, и с первого дня началось...

Всех выгнали со льда, меня заставили, как всех, делать «восьмерки» и подсечки назад. Но мне нужно было постараться больше. У меня на тот момент был ушиб бедра, потом он подтвердился, я потом на пробежке рыдала и хромала.

Маша: Ее заставили делать на скорости! В Лизу кидались шинами, чтобы она не сбавляла скорость. Один раз в лезвие попало.

Лиза: Это только мешало. Я только снижала скорость. А еще потом, когда у нас было ОФП и я хромала, Иван Борисович говорил: «Фу, Лиза старушка». <...> 

Максим: Я хотел изначально, чтобы Иван просто принес извинения, мы не собирались выходить в публичное поле и писать заявление в полицию.

– А в итоге написали?

Максим: Да. Просто мы начали раскручивать спираль, и оказалось, что били и других детей. Не хочется лезть в эти истории, но... нам сама Светлана Калистратова говорила, что еще одна ученица у нее запрыгала дупель после того, как она ей засадила зубцом по ноге.

Маша: Можно я скажу? А другой мальчик кричал на весь лед и падал на колени, когда его чехлом били, чтобы аксель сделал и попу втянул. Пока не ударят сильно — не получится.

Лиза: И называл это «миллиард огнедышащих драконов тебе в попу дышат».

Лия: То есть им еще это весело было. Так эта садистская практика и насаждается.

Максим: Мы решили это дело не спускать на тормозах, нам посоветовали юриста, и он сказал – состав статьи здесь есть. Статья 156 УК РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Но мне звонили уже из ОВД «Лефортово», рассказали, что делу дан ход, материалы будут переданы в Следственный комитет.

Мы считаем, что такие люди не должны в принципе заниматься с детьми. Это культ насилия – начиная с битья чехлами и кончая рассказами, как кого в коридорах катков бьют скакалками. И это считается нормальным.

Другие, я уверен, адекватные родители, в это насилие тоже втягивались. Дети огребали и от тренеров, и от родителей. Калистратовы хвастались, как наносят боль детям и они после этого что-то прыгают. И еще постоянно хвастались, что они дипломированные детские психологи с огромным опытом. Теперь понятно, как они свой опыт использовали.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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