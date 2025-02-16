В Норвуде прошла церемония прощания с фигуристами Шишковой и Наумовым
В городе Норвуд, пригороде Бостона, прошла церемония прощания с чемпионами мира в парном катании Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым.
Об этом сообщает «Р-Спорт». Родственники, друзья и коллеги прибывали на мероприятие задолго до начала, на вход в зал выстроились десятки людей, пришедших почтить память российских спортсменов.
Траурная церемония стартовала 15 февраля в 14:30 по местному времени (22:30 по московскому). Похороны состоятся в начале следующей недели.
29 января Шишкова и Наумов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. На борту самолета находились 64 человека, в том числе экс-фигуристы Инна Волянская, Александр Кирсанов, а также американские спортсмены.
Шишковой было 52 года, Наумову – 55. После завершения карьеры они работали тренерами в США.
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