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В Норвуде прошла церемония прощания с фигуристами Шишковой и Наумовым

В городе Норвуд, пригороде Бостона, прошла церемония прощания с чемпионами мира в парном катании Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым.

Об этом сообщает «Р-Спорт». Родственники, друзья и коллеги прибывали на мероприятие задолго до начала, на вход в зал выстроились десятки людей, пришедших почтить память российских спортсменов.

Траурная церемония стартовала 15 февраля в 14:30 по местному времени (22:30 по московскому). Похороны состоятся в начале следующей недели.

29 января Шишкова и Наумов погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. На борту самолета находились 64 человека, в том числе экс-фигуристы Инна Волянская, Александр Кирсанов, а также американские спортсмены.

Шишковой было 52 года, Наумову – 55. После завершения карьеры они работали тренерами в США.

Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
происшествия
Вадим Наумов
Евгения Шишкова
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