Даниил Самсонов: «Доказал, что могу бороться с первой шестеркой. Выходил и понимал, что мне нечего терять, а вчера я немного перегорел»
Даниил Самсонов считает, что готов бороться за топ-6 среди российских фигуристов.
Сегодня Самсонов выступил в финале Гран-при России в Красноярске. Он набрал 246,81 в сумме и 187,02 за произвольную.
«Сегодня было неплохо, не хватило сил на второй аксель. Доказал, что могу бороться с первой шестеркой. Вчера был не тот уровень, сегодня я доволен.
В понедельник я подвернул ногу на вечерней тренировке, болит прилично, хотя травма несильная. В среду перед вылетом заболел, была слабость, температура. Каждое утро просыпаюсь с болями в горле. Но все равно хотел выступить и показать четверные лутц, которые я хорошо подготовил и сделал два из двух.
Выходил и понимал, что мне нечего терять, а вчера я немного перегорел. Нужно больше работать с внутренними мыслями», – сказал Самсонов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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