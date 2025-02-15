Даниил Самсонов: «Доказал, что могу бороться с первой шестеркой. Выходил и понимал, что мне нечего терять, а вчера я немного перегорел»

Даниил Самсонов считает, что готов бороться за топ-6 среди российских фигуристов.

Сегодня Самсонов выступил в финале Гран-при России в Красноярске. Он набрал 246,81 в сумме и 187,02 за произвольную.

«Сегодня было неплохо, не хватило сил на второй аксель. Доказал, что могу бороться с первой шестеркой. Вчера был не тот уровень, сегодня я доволен.

В понедельник я подвернул ногу на вечерней тренировке, болит прилично, хотя травма несильная. В среду перед вылетом заболел, была слабость, температура. Каждое утро просыпаюсь с болями в горле. Но все равно хотел выступить и показать четверные лутц, которые я хорошо подготовил и сделал два из двух.

Выходил и понимал, что мне нечего терять, а вчера я немного перегорел. Нужно больше работать с внутренними мыслями», – сказал Самсонов.