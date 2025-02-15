Муравьева о Плющенко: «Долго с ним не созванивалась, его достаточно долго не было у нас на катке. Почему он не приехал на финал Гран-при? Лучше у него спросить»

Муравьева объяснила, почему не обсуждала с Плющенко результат финала Гран-при.

Сегодня фигуристка Софья Муравьева выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске (77,01 балла). Второй стала Алина Горбачева (76,76), третьей – Аделия Петросян (75,91).

«Я рада, но не хочу расплескивать эмоции и хорошее настроение, поэтому я сейчас такая сдержанная, чтобы не перенасытиться.

Тройной аксель? Я вместе с тренерами решила в короткой сильно не рисковать, а завтра уже будем смотреть по тренировкам и решим.

С Евгением Викторовичем (Плющенко, тренером – Спортс’’) еще не общалась. И, наверное, долго с ним не созванивалась. Его достаточно долго не было на катке у нас, он был у нас на двух соревнованиях. И я перед отъездом ему не звонила, и перед стартом ему не звонила. Вот только списались на пару слов, и все.

Почему он не приехал на финал Гран-при? Наверное, лучше у него лично спросить. Он лучше знает», – сказала Муравьева в эфире Первого канала.

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