Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла в том, чтобы соревнования однополых пар становились отдельным видом фигурного катания»
Татьяна Тарасова не видит смысла в создании соревнований однополых пар.
Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.
«Не вижу смысла в том, чтобы соревнования однополых пар становились отдельным видом фигурного катания.
На шоу совместная работа может быть интересна, но соревнования однополых пар как отдельный вид фигурного катания сейчас не нужны», — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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