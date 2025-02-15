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«Я такое представить не могу и вам не советую». Чиризано об однополых дуэтах в фигурном катании

Дарио Чиризано высказался об однополых дуэтах в фигурном катании.

Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили женским дуэтом на шоу Art on Ice в Цюрихе.

Фигурист Чиризано выступает в танцах на льду вместе с Елизаветой Пасечник. Сегодня они набрали 80,41 балла в финале Гран-при России в Красноярске.

Чиризано: Ощущения отличные, мне кажется, у нас получилось. Очень эмоциональные.

Пасечник: Ощущения смазанные, потому что весь прокат был неплохим, за исключением одного места. Показалось, что я въехала в какую‑то колею, надо пересмотреть видео.

– Оценки связаны с заминкой?

Чиризано: По технике надо смотреть распечатку.

Пасечник: По моим ощущениям показалось, что это был один из лучших прокатов. Мне кажется, получилось сделать больше.

– Призеры чемпионата России не приехали. Чувствуете давление, что вы должны оказаться на пьедестале?

Чиризано: Надо делать свое дело, стараться на максимум.

Пасечник: У любого спортсмена есть такие цели – оказаться на пьедестале. Основная задача – откатать чистые прокаты, остаться довольными.

– Можете себя представить в однополом дуэте?

Пасечник: Можно я не буду комментировать, ха-ха.

Чиризано: Я такое представить не могу и вам не советую.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
танцы на льду
Мэдисон Хаббелл
logoГабриэла Пападакис
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