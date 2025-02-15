«Я такое представить не могу и вам не советую». Чиризано об однополых дуэтах в фигурном катании
Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили женским дуэтом на шоу Art on Ice в Цюрихе.
Фигурист Чиризано выступает в танцах на льду вместе с Елизаветой Пасечник. Сегодня они набрали 80,41 балла в финале Гран-при России в Красноярске.
Чиризано: Ощущения отличные, мне кажется, у нас получилось. Очень эмоциональные.
Пасечник: Ощущения смазанные, потому что весь прокат был неплохим, за исключением одного места. Показалось, что я въехала в какую‑то колею, надо пересмотреть видео.
– Оценки связаны с заминкой?
Чиризано: По технике надо смотреть распечатку.
Пасечник: По моим ощущениям показалось, что это был один из лучших прокатов. Мне кажется, получилось сделать больше.
– Призеры чемпионата России не приехали. Чувствуете давление, что вы должны оказаться на пьедестале?
Чиризано: Надо делать свое дело, стараться на максимум.
Пасечник: У любого спортсмена есть такие цели – оказаться на пьедестале. Основная задача – откатать чистые прокаты, остаться довольными.
– Можете себя представить в однополом дуэте?
Пасечник: Можно я не буду комментировать, ха-ха.
Чиризано: Я такое представить не могу и вам не советую.
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