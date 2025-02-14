Александр Энберт: «Большинство зрителей будут рады видеть наших спортсменов. Отдельные протесты возможны, но не думаю, что будет масссовая тенденция»
Энберт высказался о протесте Норвегии против допуска россиян к соревнованиям ISU.
Ранее стало известно, что Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к олимпийской квалификации.
«Думаю, федерация фигурного катания [Норвегии], конечно, существует, но даже не знаю, о чем еще можно вспомнить про них, кроме возможного протеста.
Большинство спортсменов, зрителей будут рады видеть наших спортсменов на международных соревнованиях. Какие‑то отдельные протесты, конечно, возможны, но не думаю, что будет какая‑то массовая тенденция.
Федерация фигурного катания Норвегии таким заявлением решила просто напомнить о себе, но не думаю, что кому‑то это интересно», — сказал Александр Энберт.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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