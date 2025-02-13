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  • Людмила Фурсова: «В межсезонье учила тройной аксель, была только попытка в две галки. Буду пробовать снова – чувствую, что у меня есть шансы его прыгнуть»
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Людмила Фурсова: «В межсезонье учила тройной аксель, была только попытка в две галки. Буду пробовать снова – чувствую, что у меня есть шансы его прыгнуть»

Фигуристка Людмила Фурсова рассказала о попытках учить элементы ультра-си.

– В одном из интервью ты рассказывала, что учишь четверной сальхов...

– Ой, это было очень давно... Сейчас я сальхов уже не учу.

– С возрастом сложнее решиться на ультра-си?

– Решиться не сложнее, сложнее в плане здоровья. Тяжело прыгать ультра-си, когда что-то болит. В межсезонье я учила тройной аксель – на одну ногу была только попытка в две галки.

Было тяжело учить, потому что болела спина. Сейчас она прошла, поэтому я буду пробовать триксель снова. Мне кажется, я могу сделать хорошую попытку. Чувствую, что у меня есть шансы его прыгнуть. Хотя бы в одну галку. Это не страшно, наоборот, очень интересно, – сказала Фурсова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
женское катание
Людмила Фурсова
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