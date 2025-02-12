Александр Плющенко о хейте: «Не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое»

Сын Плющенко рассказал, что не обращает внимания на хейт.

12-летний Александр Плющенко – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – занял третье место на первенстве ЦФО в Твери и отобрался на первенство России младшего возраста (Мемориал Станислава Жука ).

– Александр, поздравления с медалью и отбором на Россию. Сам ожидал?

– Спасибо большое! Я очень рад, конечно, и очень благодарен тренерскому штабу, всем тренерам, конечно же, моему папе, Артему Аркадьевичу [Значкову], Екатерине Борисовне [Митрофановой], Никите Юрьевичу [Трушкову], Рэму [Газазяну]. Всем спасибо!

У нас есть цель на чемпионат России, будем работать над ней. Я не могу сказать, ожидал или не ожидал. Главное для меня было сделать свою работу. А делаешь свою работу – ты уже в принципе на пьедестале. Но очень доволен.

Тем более я много пропустил из-за шоу. Почти месяц тренировался не в обычном режиме и параллельно выступал. Откатал, кажется, 35 шоу на Новый год.

– А какая цель на чемпионат России теперь?

– Чисто все сделать, все, что запланировали в работе. Про места я не думаю. Ребятам будет по 14 лет, а мне всего 12. Но я постараюсь.

– Что отец сказал?

– Что все супер, но есть над чем работать. А пока молодец.

– Ты младше всех был на этом турнире? И вообще как-то влияло, что были ребята на год-два старше?

– Ну да, я, скорее всего, самый молодой участник турнира, но... как влияло? Да я не обращал на это внимание, просто делал свою работу.

– Над чем теперь работать?

– Есть над чем. Конечно, у нас есть цель – каскады 3-3, тройной аксель и четверные прыжки.

– Четверные близко?

– Мы работаем, ра-бо-та-ем.

– На прошлом турнире ты выступал один в своем разряде, и это широко разошлось в СМИ. Ты чувствуешь внимание к себе, хейт? Разговоры про судейство?

– Ой, я не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое, – сказал Александр Плющенко .