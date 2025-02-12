Александр Плющенко квалифицировался на Мемориал Станислава Жука
Сын Евгения Плющенко квалифицировался на Мемориал Жука.
Александр Плющенко занял третье место на первенстве Центрального федерального округа, которое проходило с 9 по 12 февраля в Твери. Он набрал 234,18 балла за две программы и элементы.
Плющенко, родившийся в 2013 году, выступал в старшей группе со спортсменами 2011-2013 годов рождения. Победу одержал Матвей Скляров из Белгорода, всего было 14 участников.
Мемориал Станислава Жука пройдет с 20 по 24 февраля в Йошкар-Оле.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Skating Vision
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