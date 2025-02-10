Губерниев о дуэте Пападакис и Хаббелл: «Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, надо найти хотя бы вторую такую же пару»

Губерниев не видит проблемы в появлении однополых дуэтов в фигурном катании.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл ранее представили совместный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.

«Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, то им надо найти хотя бы вторую такую же пару, создать какую-то ассоциацию и проводить турниры или клубы.

Пожалуйста, без проблем, пусть катаются. Люди вольны заниматься чем хотят, если это не противоречит закону», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Пападакис об однополых дуэтах в фигурном катании: «Этот шаг не просто важен, а крайне необходим»