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  • Губерниев о дуэте Пападакис и Хаббелл: «Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, надо найти хотя бы вторую такую же пару»
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Губерниев о дуэте Пападакис и Хаббелл: «Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, надо найти хотя бы вторую такую же пару»

Губерниев не видит проблемы в появлении однополых дуэтов в фигурном катании.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл ранее представили совместный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.

«Пусть катаются, если им это нравится. Но если они хотят соревноваться, то им надо найти хотя бы вторую такую же пару, создать какую-то ассоциацию и проводить турниры или клубы.

Пожалуйста, без проблем, пусть катаются. Люди вольны заниматься чем хотят, если это не противоречит закону», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Пападакис об однополых дуэтах в фигурном катании: «Этот шаг не просто важен, а крайне необходим»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная Франции
Мэдисон Хаббелл
танцы на льду
logoДмитрий Губерниев
logoГабриэла Пападакис
logoсборная США
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