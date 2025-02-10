Станислава Константинова: «В Европе появляются молодые фигуристки, которые через год-два могут стать звездами. Но с российским уровнем это не сравнить»
– Следили за чемпионатом Европы?
– Следила.
– Кто из наших фигуристов мог бы побороться за пьедестал?
– Абсолютно все. Чемпионат Европы – это всегда русский пьедестал. Практически всегда, кроме моего четвертого места, ха-ха.
– Как вам уровень женского одиночного катания в Европе?
– На мой взгляд, появляются молодые девчонки, которые через год-два могут стать звездами в Европе, но с российским уровнем это не сравнить. Мне нравится смотреть на Луну Хендрикс, персонально я не фанат ее, но само катание неплохое. Частенько переоцененное, но как лидеру европейского континента ей заслуженно ставят компоненты.
Мне еще нравится Нина Пинзарроне. Отличные постановки. В принципе, мне нравятся все постановки Бенуа (Ришо), этот стиль. Думаю, что в перспективе двух лет будет намного интереснее смотреть чемпионат Европы, чем сейчас.
– Можно ли назвать Аделию Петросян лучшей фигуристкой мира?
– Наверное, чтобы такой смелый титул ей дать, нужно посмотреть на нее на международной арене, – сказала Константинова.
Очарование Евро – Нина Пинзарроне, бельгийская фигуристка здорового человека
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