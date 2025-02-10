Станислава Константинова: «Возобновление карьеры снится мне только в кошмарах. День, когда я закончила, был самым счастливым»

Константинова назвала самым счастливым день, когда перестала тренироваться.

Фигуристка объявила о завершении карьеры в январе 2023 года.

– Бывают мысли о возобновлении карьеры?

– Да вы что! Мне это только в кошмарах снится. Наверное, день, когда я закончила и поняла, что больше не буду тренироваться, был самым счастливым. Я очень люблю фигурное катание, люблю выступать, но тренировки – это адский труд. Ты понимаешь это, только когда заканчиваешь. Понимаешь, какой большой путь прошел, даже если ты не олимпийский чемпион или чемпион мира.

Спустя какой‑то небольшой промежуток времени начинаешь оценивать себя как большого молодца, потому что преодолел огромный объем работы и сложностей, которые встречались на твоем пути. Не думаю, что у меня хватило бы сил в одной жизни попробовать несколько раз, – сказала призер Универсиады-2019 Станислава Константинова.