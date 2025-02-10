  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Станислава Константинова: «Возобновление карьеры снится мне только в кошмарах. День, когда я закончила, был самым счастливым»
5

Станислава Константинова: «Возобновление карьеры снится мне только в кошмарах. День, когда я закончила, был самым счастливым»

Константинова назвала самым счастливым день, когда перестала тренироваться.

Фигуристка объявила о завершении карьеры в январе 2023 года. 

– Бывают мысли о возобновлении карьеры?

– Да вы что! Мне это только в кошмарах снится. Наверное, день, когда я закончила и поняла, что больше не буду тренироваться, был самым счастливым. Я очень люблю фигурное катание, люблю выступать, но тренировки – это адский труд. Ты понимаешь это, только когда заканчиваешь. Понимаешь, какой большой путь прошел, даже если ты не олимпийский чемпион или чемпион мира.

Спустя какой‑то небольшой промежуток времени начинаешь оценивать себя как большого молодца, потому что преодолел огромный объем работы и сложностей, которые встречались на твоем пути. Не думаю, что у меня хватило бы сил в одной жизни попробовать несколько раз, – сказала призер Универсиады-2019 Станислава Константинова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoСтанислава Константинова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Расписание зимних Азиатских игр в фигурном катании: там выступят Самоделкина, Сакамото, Кагияма, Шайдоров, Гейниш и Чигирев
1641 минуту назад
Евгения Медведева посетила зоопарк и тематический парк «Феррари» в Абу-Даби
242 минуты назадФото
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
7244 минуты назад
Алиса Двоеглазова: «Туктамышева – ориентир для меня, она в 26 прыгала очень хорошо. Значит, и я смогу продержать свои четверные»
20сегодня, 10:24
Алиса Двоеглазова: «У Базылюк по-настоящему спортивный, боевой характер. Уверена, Маргарита справится, у нее все еще будет»
10сегодня, 10:16
Константинова о допинг-деле Валиевой: «Очень жестокая, драматичная история. Камила – молодец, справляется, я ее уважаю и поддерживаю»
18сегодня, 09:30
Ирина Роднина: «Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании. То, что я видела, не вызывает никаких отрицательных эмоций»
95сегодня, 09:07
Лукашова о Тутберидзе: «Этери Георгиевна – очень красивая и честная. Объясняет так, что понимаешь с первого раза и на всю жизнь»
40сегодня, 08:58
Валерия Лукашова: «В конце ноября у меня была травма, Тутберидзе настояла, чтобы я ушла на больничный. Восстанавливалась нелегко»
41сегодня, 08:17
Двоеглазова о петиции с просьбой допустить ее на взрослые старты: «Было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться»
11сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
вчера, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Рекомендуем