«И рады, и расстроены. Хотели больших результатов, не все получилось, есть над чем работать». Щербинина и Петров о серебре на первенстве России
На юниорском турнире в Саранске Таисия Щербинина и Артем Петров заняли второе место, набрав 190,99 балла. Победили Полина Шешелева и Егор Карнаухов (194,80 балла).
Петров: Эмоции смешанные: и рады, и расстроены. Хотели больших результатов, не все получилось, есть над чем работать.
Щербинина: Мы старались не смотреть баллы других пар, но в раздевалке все равно говорили, как откатали другие ребята. Даже не знаю, что произошло, почему выбросы получились не очень чистыми. Технические недоработки, но будем стараться лучше.
– Можно сказать, что по сравнению с прошлым первенством (где дуэт занял девятое место – Спортс’’) вы реабилитировались?
Петров: В прошлом году была объективная причина – травма, поэтому мы не успели подготовиться. В этом году мы ровно шли по сезону, все было хорошо. Не могу сказать, что откатали плохо, но недостатки есть. Хочу сказать большое спасибо всему нашему пермскому штабу.
Щербинина: Мы очень любим наших тренеров и благодарны им за труд.
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