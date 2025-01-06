Рудковская о возвращении Муравьевой в шоу: «Плющенко сказал: «Недопустимо, чтобы моя главная ученица не была в шоу». Они сели за стол переговоров и договорились»

Рудковская рассказала, как Плющенко и Муравьева договорились об участии в шоу.

Летом фигуристка Софья Муравьева заявила , что не будет ли выступать в шоу Евгения Плющенко в связи с обстоятельствами, которые зависят не от нее.

Сейчас она принимает участие в шоу «Спящая красавица», а ранее каталась в «Золушке».

«Белая кошка в лице [Софьи] Муравьевой, кошка Мура – это была моя идея. Изначально я предложила Соне Фею Сирени, но, как вы знаете, я не смогла договориться с Соней по условиям, и тут вмешался мой муж Евгений Плющенко и сказал: «Недопустимо, чтобы моя самая главная ученица не была в шоу».

Они сели за стол переговоров и договорились. Она спрашивает: «Ну что, какая роль?» Я ей говорю: «Я тебе даю самое главное, что у меня есть – моего мужа. Ты будешь королевой».

Мне кажется, очень красивые были платья, тоже по старинным эскизам. И вторая есть роль, которая считается самой блатной и востребованной в Большом театре, – это Белая кошка. Когда Соня узнала про кошку, она спрашивает: «Почему кошка?» «Ну ты же кошка Мура». Это всем очень понравилось.

Мне кажется, она была очень кокетлива, и у нее фантастическая харизма в этой роли», – сказала Яна Рудковская .

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