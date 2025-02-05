Рудковская об участии Щербаковой в шоу Плющенко: «Уже давно говорили о намерениях, что мы очень хотели бы видеть Аню в наших шоу, поэтому она у нас»

Яна Рудковская высказалась об участии Анны Щербаковой в шоу Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова выступит в ледовом шоу «Золушка», которое пройдет в Минске 10 мая.

«Мы уже давно говорили о наших намерениях, что мы очень хотели бы видеть Аню в наших шоу, поэтому она у нас.

У нас есть ряд шоу, в которых Аня будет выступать весной и осенью. У нас есть договоренности с ее агентом Леваном [Матуа] и с Аней», – рассказала продюсер Рудковская .