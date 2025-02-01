Федерация фигурного катания США создала фонд поддержки семей спортсменов и тренеров, погибших при крушении самолета в Вашингтоне

Федерация фигурного катания США поддержит семьи погибших в авиакатастрофе.

Самолет авиакомпании American Eagle Airlines разбился 29 января возле Вашингтона – столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту находились 64 человека, все погибли.

Среди пассажиров рейса были тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская и Александр Кирсанов, а также восемь фигуристов и их родственники.

«29 января 2025 года семья фигурного катания США понесла невообразимую утрату. Несколько членов нашего сообщества – спортсмены, тренеры и члены их семей – трагически погибли на борту рейса 5342 авиакомпании American Airlines, который столкнулся с вертолетом в Вашингтоне.

Эти люди возвращались домой из Национального лагеря развития в Уичито, штат Канзас, где молодые фигуристы делают шаги на пути к своей мечте.

Мы потрясены этой утратой и храним память о погибших в наших сердцах. В связи со случившимся мы создали фонд поддержки, чтобы оказать финансовую помощь семьям представителей фигурного катания, пострадавшим от этой трагедии», – говорится в сообщении федерации.

Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?